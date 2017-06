- Exklusive Einblicke hinter die Kulissen: Außenwerber Clear Channel Schweiz lud Kunden zu einer Tour durch den Flughafen ein. von Thomas Kletschke

Einmal sollten sich die Kunden wie Crew-Mitglieder fühlen und ihr Werbeumfeld von einer anderen Seite kennenlernen. Mit einem exklusiven Event führte sie Clear Channel am 8. Juni 2017 hinter die Kulissen des Airports Zürich.

Millionen kaufkräftiger Passagiere verbringen viel Zeit in den unterschiedlichsten Zonen des Flughafens und die Werbemöglichkeiten vor Ort bestechen durch ihre Einzigartigkeit, ihrem Variantenreichtum und sorgen für hohe Beachtung. Der Airport Zürich ist für viele Werbeauftraggeber ein imageträchtiges Umfeld für die Positionierung ihrer Brands. Sie kennen ihn normalerweise so, wie ihn auch ihre Zielgruppe wahrnimmt.

In der vergangenen Woche bedankte sich Clear Channel mit der „First-Class-Insider-Tour“. Rund 50 Gäste sahen dabei, was sonst kaum jemand zu Gesicht bekommt: Die Fahrt zum Pistenkreuz, die Besichtigung des wohl größten Winterräum-Fuhrparks der Schweiz und Einblicke in die Logistik der Fein-Sortieranlage waren die Stationen der Tour. In der exklusiven „Aspire Lounge“ wurde die Veranstaltung dann kulinarisch beendet.

Clear Channel Schweiz ist seit 2001 exklusiver Partner der Flughafen Zürich AG und des EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.