- In den ersten zehn Vögele Shoes Filialen setzt der Schuhhändler auf Interactive Digital Signage. Screens erweitern die Läden zu Multichannel-Stores. von Thomas Kletschke

Der in Stuttgart ansässige Technologieexperte netvico und der Aargauer PoS-Spezialist Richnerstutz haben gemeinsam digitale Infopoints für die Schuhhandelskette Vögele Shoes konzipiert und umgesetzt. Die digitalen Infopoints ermöglichen den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis am Point of Sale.

Ist das bevorzugte Schuh-Modell nicht in der gewünschten Größe und Farbe in der Filiale erhältlich, kann der Kunde den Wunschartikel am Infopoint betrachten und gleich bestellen – in die entsprechende Filiale oder kostenlos nach Hause. Das Gespann netvico und Richnerstutz entwickelte und installierte die Infopoints, die bereits in zehn Filialen im Einsatz sind. Derzeit werden weitere sechs Verkaufsstellen ausgerüstet, weitere sind geplant. Zusätzlich zu den Infopoints runden klassische Werbedisplays das moderne Erscheinungsbild der Filialen ab.

Die neuen Infopoints erlauben eine einfache und schnelle Bestandsabfrage, die einerseits dem Verkaufspersonal die Arbeit erleichtert und andererseits als Verkaufsunterstützung in Kundengesprächen eingesetzt werden kann. Mit den Infopoints haben die Kunden eine deutlich größere Sortimentsauswahl zur Verfügung. So bietet zum Beispiel seit dem Frühjahr 2017 selbst eine verhältnismäßig kleine Filiale wie im Bahnhof Bern das gesamte Sortiment von mehr als 4.000 Modellen an.

Die Kunden von Vögele Shoes können die Infopoints selbstständig oder mit Unterstützung des Verkaufspersonals nutzen. Ist die gewünschte Größe, Farbe oder das Modell vor Ort gerade nicht erhältlich, verschafft der interaktive Screen den Kunden mit wenigen Klicks die Möglichkeit, den passenden Schuh direkt vor Ort, in eine der Vögele Shoes Filialen oder auch gratis nach Hause zu bestellen. Ziel dieser digitalen Transformation ist es, durch die Verknüpfung von Online und Offline eine verlängerte Ladentheke anzubieten und dem Kunden die Vorzüge beider Welten zu ermöglichen.

Als Software wird „PlayEverywhere“ von der netvico GmbH eingesetzt. Pro Filiale sind drei bis fünf Infopoints zentral und gut sichtbar in bereits vorhandene Regale integriert.