Peerless-AV hat eine neue Boden-Decke-Kabelhalterung speziell für den Einzelhandel vorgestellt. von Stefanie Schömann-Finck

Die Halterung ist geeignet, wenn eine Befestigung an der Wand nicht möglich ist, wie das vor allem im Schaufenster der Fall ist. Sie ist an festen Stahldrähten aufgehängt. Die Displays dürfen eine Diagonale von bis zu 65 Zoll und ein Gewicht von maximal 29,5 Kilogramm haben. Die Halterung gibt es für Bildschirme im Hoch- und Querformat.

„Unsere neue Kabelhalterung lässt sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpassen und ist besonders geeignet für den Einzelhandel, um die Schaufensterauslagen durch attraktive Inhalte zu ergänzen, welche die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen“, sagt Keith Dutch, Geschäftsführer von Peerless-AV EMEA. „Wir haben die Kabelhalterung erstmals auf der ISE 2017 einem europäischen Publikum vorgestellt und vor kurzem beim NEC Showcase in London präsentiert. Beide Male kam sie gut an und erhielt positives Feedback von den Besuchern.“

Die Höhe der Halterung lässt sich ohne Werkzeug feststellen, die Deckenbefestigung ist selbstschließend und ein Adapterplatte mit Schlüsselloch-Öffnungen soll bei der Installation zusätzlich Zeit sparen. Die DSF265L(-P) Boden-Decke-Kabelhalterung ist bei den Vertriebspartnern und Händlern von Peerless-AV in EMEA verfügbar.