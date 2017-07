- Media Owner Epamedia nimmt in Wien ein neues Bigboard in Betrieb. Die große Werbefläche liegt an einem hochfrequenten Standort unweit der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. von Thomas Kletschke

Im Bezirk Mariahilf, an einem der verkehrsreichsten Abschnitte des Wiener Gürtels, wird Außenwerber Epamedia ab August 2017 das neue Bigboard vermarkten. Die übergroße Werbefläche ist an der Straße in Richtung der Wienzeile installiert worden.

Nicht nur Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer werden erreicht, sondern auch Bahnreisende. Denn das Bigboard befindet sich zugleich in unmittelbarer Nähe zur Gumpendorfer Straße und gegenüber der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße, an der die U6 verkehrt und zudem Umsteigemöglichkeiten zu verschiedenen Trambahnlinien bestehen.

Die Ausmaße der Werbefläche sprechen für sich: Mit 23 x 7 m erreicht das über Eck an einem Haus angebrachte Bigboard eine Fläche von 161 m². Die Werbefläche ist vom Gürtel sowie vom Zugang zur U-Bahn aus sehr gut sichtbar und täglich hoch frequentiert: Die Kontaktchancen liegen laut Epamedia bei rund 2,43 Millionen Kontakten pro Monat.