- Nexgen smart instore ist Lösungspartner für digitale Kommunikation am Point of Sale. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut das Unternehmen große, international aufgestellte Kunden. Die Wartungsbasis beläuft sich auf über 2.500 Digital Signage-Systeme. von Thomas Kletschke

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Wir stellen ein!

Werden Sie Junior Sales Manager (m/w)

Standort Berlin oder Karlsruhe

Unsere Anforderungen:

verantwortlich für die Gewinnung neuer Kunden im DACH-Gebiet

Langfristige Betreuung der gewonnen Mittelstands-Kunden

Unterstützung in kaufmännischen Projekten bei Groß-Kunden

Aufbau neuer Geschäftsbereiche und Kundensegmente

Enge Zusammenarbeit mit unseren Projektleitern

Ihre Voraussetzungen:

Abgeschlossenes BWL- oder EDV-bezogenes Studium auch ohne Berufserfahrung

Alternativ auch eine kaufmännische Ausbildung mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der IT-Branche, optimaler Weise in der Digital Signage-Branche

Schnelle Auffassungsgabe, Verhandlungsgeschick, hohe Eigenmotivation und unternehmerisches Denken

Serviceorientierte, gewinnende und technisch interessierte Persönlichkeit

EDV-Kenntnisse zu administrativen Zwecken (MS Office)

Sprache: Deutsch und Englisch

Führerschein: Klasse B

Was Sie erwartet:

Zusammenarbeit in einem dynamischen Team

Viel gestalterische Freiheit, die sie kreativ nutzen dürfen

Eine junge, innovative Branche

Tolle Projekte in großen Unternehmungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zu Händen Frau Beatrix Becker an: bewerbung@nexgen-si.de

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF.