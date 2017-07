- Ab jetzt geht es in München wieder rund um Digital Signage – der 11. Digital Signage Summit Europe ist eröffnet. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung im Internationalen Congress Center München (ICM) statt. von Thomas Kletschke

Hunderte von Konferenzteilnehmern, 37 Aussteller, hochkarätige Vorträge aus der Digital Signage-Branche und der Digital-out-of-Home Industrie und verschiedenen vertikalen Märkten und zahlreiche Medienpartner werden beim 11. Digital Signage Summit (DSS) Europe in München dafür sorgen, dass aktuelle Branchen-Themen eingehend diskutiert und vorgestellt werden.

Reale Best Cases, spannende Pilot-Installationen und Szenarien für die nahe Zukunft werden von führenden Unternehmen wie Vectorform, Connectiv, Visualize, Matrox, APG/SGA, Tripleplay, MultiQ, Zeta Display, MOOD, Link Institut, Trison Worldwide, ResultMC, InfoComm International, Gundlach SEEN Media, Snakeware, Intersport Denmark, DOOH.IT, CHG-Meridian, Meko, Digital Communication und Add Reality präsentiert.

Wer das Format kennt, wird in den Tracks zu DooH und Smart Citys ebenso interessante Themen entdecken, wie den besonders auf Retail eingehenden Track. Vertikale Märkte wie Sport finden ebenso ihren Platz (etwa: „The Connected Stadium: What We Have Learned from Deploying IPTV and Digital Signage at 50 Sports Stadia and Arenas“) wie technisch-strategisch interessante Berichte aus Automotive und Handel beim Thema der genutzten großen Eco Systeme („How Toyota Scaled from 1-10.000 Screens with Google Chrome for Signage“). Und: Auch wenn die Sonne scheint, sind Lighting-Trendthemen erhellend („Fitting Room 4.0 – Elevating the Shopping Experience. How Light and Digital Impacts the Purchasing Process“).

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.