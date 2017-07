- Auf dem DSS Europe 2017 war die LCD-Stele Luxglas ePOSH LG am Stand von Aussteller LG einer der Hingucker. Die Stele nutzt das 58:9 Ultra Stretch Display 86BH5C des koreanischen Herstellers. von Thomas Kletschke

Seit April 2017 ist das mit Ultra HD auflösende 58:9 Ultra Stretch Display 86BH5C von LG Electronics auch als Stele Luxglas ePOSH LG verfügbar. Dazu kooperiert der Displayhersteller mit der Luxglas Technology GmbH aus Altdorf bei Nürnberg. Entwicklung, Design und Produktion der ePOSH finden komplett in Deutschland statt.

Das Display wird dabei nicht an den Rahmen geschraubt, sondern als reines Stecksystem eingepasst. So kann auf sichtbare Fugen oder Schrauben verzichtet werden. Das verwendete ESG-Glas von Schott garantiert die notwendigen optischen Eigenschaften.

Die Abmessungen des Displays von mehr als 2 m auf knapp 0,35 m garantierten bei der Ausstellung große Aufmerksamkeit. Der Metallkorpus der Stele ist serienmäßig in elf Farben verfügbar (weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar) – während des DSS Europe 2017 war eine Variante in Schwarz zu sehen. Das ESG-Glas kann in Hochglanz, entspiegelt oder für Touch-Anwendungen angepasst geliefert werden. Zusätzlich lässt sich auf Wunsch das Kundenlogo beleuchtet oder unbeleuchtet unterhalb des Screens, auf der Rückseite oder seitlich platzieren.

Der Screen selbst kann in voller Größe bespielt werden oder in zwei oder

vier gleiche Abschnitte aufgeteilt werden. Jedes Segment kann mit

verschiedenen Inhalten bespielt werden. Alle Varianten wurden auf der Stele während der Münchner Konferenz gezeigt. Weitere Features des Screens sind: Sensor für automatische Helligkeit, Temperatursensor, Kachelmodus, natürlicher Modus im Kachelmodus, ISM-Methode, Energieeinsparung, Power Switch, Dateiwiedergabe via USB/SD/internen Speicher, PIP/PBP, 8 GB (System 4 GB + 4 GB frei verfügbar), bereit für WiFi Dongle, 4K Upscaling. Das Display ist wahlweise mit oder ohne Touchdisplay zu bekommen.