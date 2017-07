- München | Der DSS Europe 2017 stößt auch beim Branchen-Riesen Samsung auf großes Interesse. Neben dem Austausch mit der Branche vor Ort gab es nun auch ein offizielles Statement des Diamond Plus-Sponsors der zweitägigen Veranstaltung. von Thomas Kletschke

„Digital Signage at the Crossroads“: Das Motto des elften DSS spiegelt für den Hersteller den Status Quo gut wieder, so Markus Korn, Director Display Solutions Samsung Electronics GmbH, in einem Statement anlässlich der zweitägigen Konferenz. „Die ständigen Weiterentwicklungen und Anforderungen an neue Technologien im Digital Signage Markt eröffnen vielen Unternehmen die Möglichkeit, einen Kurswechsel anzusteuern. Sie profitieren von den digitalen Neuheiten, die sie flexibel einsetzen können. In der Konsequenz beobachten wir, dass die Veränderungen im Signage-Bereich Konsolidierungen hervorrufen und starken Einfluss auf viele Branchen haben“, so Korn.

Dies sei disruptiv, aber im positiven Sinne. Denn der Markt wachse dynamisch und Analoges werde digital. „Wir treiben diese Entwicklung – nicht zuletzt, weil wir an der richtigen Stelle Trends setzen: Aktuell sehe ich beispielsweise Interaktivität als extrem interessantes Feld. Anwender interagieren mit unseren Lösungen, wie sie es von ihren Smartphones gewöhnt sind.“

„Auf der anderen Seite profitieren auch Betreiber von der neuen Vielfalt. Anbindung an Warenwirtschaftssysteme, individuelle Bewerbung bestimmter Produktgruppen, Infos zu Kundenströmen, um nur einige Szenarien aufzuführen. Neben der wirtschaftlichen Komponente spielen aber auch immer wieder und zu Recht Image-Faktoren eine Rolle. Etwa bei Installationen in Corporate Meetingräumen. Den Digital Signage Summit sehen wir daher als großen Thinktank, als gute Plattform zum Austausch, aber auch als Trendgeber für das Smart Signage Geschäft, welches wir maßgeblich gestalten.“

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Stegrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.