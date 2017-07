- Traditionell werden am Abend des ersten Konferenztags die invidis Digital Signage-Awards in den Kategorien Displays, Software und Integratoren vergeben. Diese Unternehmen führen den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. von Thomas Kletschke

Wer sind die wichtigsten Integratoren, wer beherrscht den Hardware-Markt, wie haben sich die Software-Anbieter entwickelt? – Zur Digital Signage-Evening Event & Award Ceremony kamen am Mittwochabend zahlreiche Gäste, um als Erste zu erfahren, wie sich der Digital Signage-Markt in DACH weiterentwickelt hat. Das aktuelle Ranking, das Basis für die invidis Digital Signage Awards 2017 ist, zeigt, dass sich in den vergangenen zwölf Monaten manche Anbieter offenbar besonders gut positionieren konnten. Die „invidis Digital Signage Awards“ werden in fünf Kategorien jeweils an die drei erstplatzierten Unternehmen verliehen.

Für die Kategorien Display und Software wird jeweils ein DACH-Preis verliehen. Die Wertung der Integratoren erfolgt für Deutschland, Österreich und die Schweiz jeweils gesondert.

In der Kategorie Display entsprechen die Plätze 1 bis 3 den führenden Herstellern des Vorjahres. Bei der Digital Signage-Software gab es jedoch deutliche Veränderungen. Auch die Integratoren haben sich in den drei Ländern offenbar im Wettbewerb unterschiedlich gut entwickelt, denn auch in dieser Kategorie gibt es neue Bestplatzierte.

Das sind die Gewinner der „invidis Digital Signage-Awards“, denen wir gratulieren:

Displays (DACH)

1. Samsung Electronics GmbH

2. NEC Display Solutions Europe GmbH

3. LG Electronics Deutschland GmbH

Software (DACH)

1. Grassfish Marketing Technologies GmbH

2. mdt Medientechnik GmbH

3. Pichler Medientechnik / easescreen

Integratoren (Deutschland)

1. xplace

2. CANCOM

3. T-Systems International

Integratoren (Österreich)

1. feratel media technologies

2. DMS Digitale Mediensysteme

3. Pichler Medientechnik

Integratoren (Schweiz)

1. JLS Digital

2. Westiform Holding

3. ScreenFOODnet

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.