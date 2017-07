- Kürzlich konnte Primesight einen neuen 7-Jahres-Vertrag mit Network Rail abschließen. Damit verfügt der Media Owner über die meisten Billboards in Großbritannien. Auch der Bereich Digital-Roadside wird in diesem Jahr maßgeblich ausgebaut. von Thomas Kletschke

Media Owner konnte seinen Vertrag mit Network Rail um weitere sieben Jahre verlängern. Der Wert des Vertrags beläuft sich auf 125 Millionen britische Pfund (GBP), derzeit umgerechnet rund 140 Millionen Euro. Dafür ist der Außenwerber Herr über 2.000 Billboards in Großbritannien. Nach Unternehmensangaben verfügt man damit über die meisten Billboards im Vereinten Königreich.

Bestehende und künftige Außenwerbeflächen in den Außenbereichen von Bahnhöfen werden verwaltet und vermarktet. Das gesamte bisherige Roadside-Portfolio erreicht nach Angaben des Außenwerbers 78% der Bevölkerung des Landes.

Auch im Bereich Digital-out-of-Home bzw. Digital-Roadside-Screens wird sich Primesight durch den erneuerten Vertrag deutlich verbessern können. Verfügt das Unternehmen bislang über insgesamt 70 Digital-Roadside-Screens (96 Sheets und 48 Sheets), soll dieser Teil des Inventars um mehr als ein Drittel anwachsen – bis Jahresende. Denn Primesight erwartet bis Ende 2017, dass 20 weitere Digital-Roadside-Screens auf Grundstücken von Network Rail entstehen, wie das Unternehmen mitteilte.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Primesight ab April 2018 außerdem die Werberechte an Brücken von Network Rail bekommen. Diesen Vertrag hält derzeit noch Wettbewerber Clear Channel UK. In Vauxhall und an der London Bridge gebe es eine hohe Nachfrage seitens der Werbungtreibenden. Deshalb sollen an diesen beiden Stellen künftig Digital-Roadside-Screens entstehen, berichtet das Unternehmen über seine Pläne für 2018.