- Hersteller Iltis & Wiesel bringt einen neuen 11″ Small Signage Android Screen auf den Markt, der in zwei Ausführungen erhältlich ist. Dass Besondere an dem Bar Type ist das Seitenverhältnis von 32:3. von Thomas Kletschke

Unter den Bezeichnungen PA11B-1280-120-750-N-B und PA11B-1280-120-750-N-K hat Iltis & Wiesel einen Screen mit 11″ Diagonale auf den Markt gebracht, der als Boxed beziehungsweise Kit erhältlich ist. Der Screen lässt sich beispielsweise am Point of Sale oder in anderen Anwendungen nutzen. Durch sein ungewöhnliches Seitenverhältnis von 32:3 kann die Aufmerksamkeit beim Betrachter erhöht werden.

Die Active Area des Screens liegt bei 28 x 2,7 cm. Genutzt wird ein sehr heller Screen, sodass in Innenräumen auch ungünstige Lichtverhältnisse (etwa: viel Kunstlicht) keine Probleme zu erwarten sein dürften: Der Luminanzwert liegt bei750 cd/m². Da das Display im Sonderformat 32:3 daherkommt, liegt die Auflösung bei 1.280 x 120 p.

Der Screen wird mit integriertem Android 5.1 Single Board Computer, WiFi, Bluetooth und Content Management System ausgeliefert. Die beiden erhältlichen Varianten unterscheiden sich bei den Äußerlichkeiten: Die Boxed-Variante kommt im pulverbeschichteten Gehäuse mit Kundenlogo daher; das Einbau-Kit ist für Kundenprojekte wie Möbel und Präsentationsflächen gedacht.

Hersteller I&W entwickelte für Realisierung dieser Komplettlösung eine spezielle Adapter-Platine für Stromversorgung und Ansteuerung des Panels via RGB TTL. Android Kernel- und Bootloader-Anpassungen wurden für die korrekte Ansteuerung des Sonderformat TFT-Panels ebenfalls inhouse vorgenommen.

Diese Lösung aus eigenentwickelten Adapter-Platinen und modifiziertem Android Betriebssystem wurde ebenfalls für andere Panels und Übertragungsformate wie LVDS entwickelt. Dies ermöglicht künftig eine schnelle Anpassung an zahlreiche Panel-Typen und somit eine enorme Flexibilität für Kunden.