- Ab September 2017 wird ein neuer 27-Zöller von Hersteller AOC aus der gedachten 90-Serie verfügbar sein. Erstmals kommt damit AOC mit einem Quad-HD-Modell für den Business-Einsatz auf den Markt. von Thomas Kletschke

Die Markteinführung des QHD-Displays AOC Q2790PQU im September wird die 90-Serie – die neueste Business Monitor-Reihe von AOC – erweitern. Da der 27″ Screen für den Einsatz in Büros gedacht ist, verfügt er aus ergonomischen Gründen über eine 130-mm-Höhenverstellung, -5°/+25°-Neigung, kann um -165°/+165° geschwenkt und um 90° gedreht werden (Pivot). Um die Augen nicht zu überanstrengen, regelt die Flicker-Free-Funktion die Helligkeit des Monitors ohne Pulsweitenmodulation (PWM), um so das Bildschirmflimmern zu reduzieren. Ein dreiseitig rahmenloses Design erlaubt Multi-Monitor-Setups mit nahtlosen Übergängen.

Das neue Modell löst als erstes der Serie nicht mit Full HD (1.920 x 1.080p) auf, sondern bringt eine QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440p mit. Damit ist auf dem Screen mehr Platz für detaillierte Tabellenkalkulationen, ein Videoschnittprogramm oder andere Anwendungen vorhanden.

Auch bei der Energieeffizienz kann der Screen punkten – monetär und aus Umweltgründen auch ein Argument: Die diversen Monitore der 90-Serie wurden mit einem großen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Effizienz entwickelt. Dies ist mit Zertifikaten wie Energy Star, EPEAT Gold und TCO belegt. Darüber hinaus lässt die E-Saver-Software das Display in ein Energiespar-Profil wechseln, wenn der User nicht am Monitor arbeitet, während der Eco-Modus die Bildschirmeinstellungen an verschiedene Inhalte anpasst (Text, Internet, Spiel, Film, Sport), um den Energieverbrauch zu minimieren.

Der Q2790PQU nutzt ein 27″ IPS-Panel und bringt diese Schnittstellen mit: 1x VGA, 2x HDMI, 1x DisplayPort und 1x USB 3.0. Als UVP ruft AOC 399 Euro beziehungsweise 439 Schweizer Franken auf.