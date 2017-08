Baumärkte sind in der Regel kein Paradies für Digital Signage. Seit über 20 Jahren plärren VHS- und später DVD-basierte „Digital Signage“-Systeme aus vielen Regalen: ein Meer an Insellösungen. Einzig Displays in der Kassenzone und Infodisplays am Eingang werden in der Regel professionell eingesetzt. Aber nicht alle Lösungen sind ideal wie ein Besuch von invidis bei Home Depot in New York zeigt.