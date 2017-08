- Das brasilianische Label eröffnete Ende Juli in New Yorks SoHo Distrikt ihren neuesten Flagshipstore. Die Galeria Melissa überrascht mit einer überwältigen LED-Multimedia-Installation im Eingangsbereich und nutzt auf intelligente Weise die Reflektion von Spiegelflächen. von Florian Rotberg

Melissa ist eine Kultmarke (Hintergundartikel), die seit Ende der 70er Jahren für ihre Plastikschuhe bekannt ist. Seit einigen Jahren ist das Label überaus hip. In der Heimat Sao Paulo, in London und nun auch wieder in New York City ist Melissa mit eigenen Flagshipstores vertreten. Die Galeria Melissa Stores sind Kunstbühne und Store in einem. Passend zur avantgardistischen Zielgruppe.

So ist auch der SoHo-Store vom brasilianischen Designer und Multimedia Künstler Muti Randolph gestaltet worden. Randolph hat u.a. den berühmten Nike Cube für Olympia 2016 in Rio entwickelt.

Das folgende Video ist ein brasilianisches Fan-Video:

Randolph hat sich für die LED-Installation von den historischen Gebäuden im SoHo inspirieren lassen. Der Eingang mit LED und Spiegeln soll Passanten von der Straße in einen kaleidoskopischen Tunnel ziehen. Die für SoHo typischen Eisensäulen werden virtuell mit Hilfe der LED-Wand dargestellt.

Intelligent ist die Kombination von LED und Spiegeln, die erst den begehbaren Tunnel ermöglichen. Auch im Store produzieren LED-Lichtquellen und Digital Signage eine dynamische Bühne für die „Plastik-Schuhe“ von Melissa.

Ein Beitrag geteilt von Melissa Shoes (@shoesmelissa) am 28. Jul 2017 um 14:21 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Melissa Shoes (@shoesmelissa) am 28. Jul 2017 um 14:14 Uhr