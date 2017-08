- Die US-amerikanische BrightSign, laut IHS Markit Weltmarktführer bei Digital Signage-Mediaplayern, konnte in diesen Wochen einen imposanten Meilenstein erreichen – die Auslieferung ihres millionsten Mediaplayers. Das laufende Jahr 2017 entwickelt sich zum umsatzstärksten seit der Ausgründung aus Roku 2009. von Peter Beck

“Es ist so schön zu wissen, dass bis heute mehr als eine Million BrightSign-Player zum Einsatz kamen und kommen, um hochwertige digitale Erlebnisse in Dutzenden Ländern weltweit zu steuern”, sagt Jeff Hastings, CEO von BrightSign. “Diese Errungenschaft ist ein Beleg für das unbedingte Engagement unseres Technik- und Vertriebsteams, am wichtigsten jedoch das unserer Kunden. Ihr Glaube an BrightSign ermöglichte unser rasches Wachstum, das dazu beitrug, unsere Position als bevorzugter Mediaplayer-Lieferant für praktisch jede Digital Signage-Anwendung zu festigen.”

Zusätzlich zur Auslieferung des millionsten Mediaplayers seit Gründung 2002 wurde BrightSign im August zum vierten Jahr in Folge in die Inc. 5000 aufgenommen. In dieser Liste stehen die fünftausend leistungsstärksten Privatunternehmen in den USA.

Ein spannendes Brightsign Projekt aus Dubai – Digital Shark Cage: