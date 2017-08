- Mit 820 einzelnen Screens ist nun die zugleich größte Video Wall der Welt und der größte OLED-Screen live gegangen. von Thomas Kletschke

Wer in diesem Jahr beim Digital Signage Summit Europe 2017 in München dabei war, konnte schon wissen, dass da ein Großprojekt in der Mache ist, das diverse Rekorde bricht: Abdul Bakhrani (CEO, Digital Communication) berichtete auf dem Podium während des „Digital Signage & DooH – Worldwide Industry Outlook 2017/18“ von dem Projekt, das nun offiziell beendet ist – die Installation von 820 OLED 55-Zöllern OLED in der nahe dem Burj Khalifa gelegenen Dubai Mall.

Diese größte Video Wall der Welt wurde nun eingeweiht und hat die stolzen Maße von 50 x 14 m. Genutzt werden Open Frame OLED-Panels von Hersteller LG. Bei dem Projekt kooperierte Hersteller LG mit Emaar Entertainment, dem Betreiber des Dubai Aquariums. Damit steht nun der größte OLED-Screen, zugleich die größte Video Wall, der Welt in der weltgrößten Shopping Mall, die sich wiederum nahe des höchsten Gebäudes der Welt befindet.

Für die Curved-Struktur werden Open Frame OLEDs genutzt, da diese sowohl in konvexen als auch in konkaven Krümmungen sowohl im Landschafts- als auch im Hochformat installiert werden können.