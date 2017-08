- Die Screens der Serie „POS-Line“ von Hersteller Distec können nun in einem Temperaturbereich zwischen -25°C und bis zu +65°C arbeiten. von Thomas Kletschke

In Verbindung mit dem frontseitigem IP-Schutz bis IP65 eignen sich die Displays damit besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen in Industrie und Digital Signage wie beispielsweise zur Prozess- und Datenvisualisierung in Werks- und Logistikhallen oder Wegweisern im öffentlichen Bereich.

Die Produktfamilie enthält Displays zwischen 15″ und 24″ in robusten Metallgehäusen (gepulvert). Diese sind für eine vereinfachte Montage und flexiblen Einbau ohne Montagewinkel ausgerüstet. Auch PCAP-Touch-Technologie für 10 Berührungspunkte ist nutzbar.

Der modulare Aufbau ermöglicht je nach Anwendung und Einbausituation die passende Front-Option. Neben einer Frontplatte oder einem Frontrahmen können auch 19″-Einschubgehäuse oder Rahmen mit TrueFlat-Glas genutzt werden. Entspiegeltes Sicherheitsglas oder ein Touchsensor sind weitere Optionen. Je nach Anwendung kann die POS-Line-Serie mit einem robusten resistiven Touch, der auch die Handschuhbedienung erlaubt, oder mit einem sensiblen 10-Finger-PCAP-Touch ausgestattet sein.

Mit der Videokarte PrismaMEDIA-ECO sind DisplayPort-, HDMI- oder VGA-Anschlüsse sowie die in der Industrie oft genutzten seriellen Schnittstellen (z.B. RS232) ansprechbar. Als Rechner-Plattform steht im unteren Leistungsbereich eine Rasperry-Lösung zur Verfügung. Höhere Ansprüche bedient eine energiesparende Atom-Baytrail-Architektur mit 4 CPU-Kernen oder im oberen Leistungsbereich die aktuellen Core-i5/i7 CPUs. Die passive Kühlung ohne Lüfter, ein weiter Bereich für die Betriebsspannung und zwei LAN-Schnittstellen sind weitere Eigenschaften des Displays. Auf Wunsch installiert Distec ein Windows-Betriebssystem ab Werk. Alle PC-Lösungen besitzen 4GB Arbeitsspeicher und bieten mit einer 128GB mSATA-Festplatte einen schnellen und großen Speicherplatz.