- Distributor Ingram Micro macht zwischen August und Oktober 2017 Station in sechs deutschen Städten. Die aus jeweils drei Modulen bestehende Roadshow „Digitalisierung – Risk of Ignoring (ROI)“ wendet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung oder an Ansprechpartner zum Thema Digitale Transformation in Unternehmen. von Thomas Kletschke

Die Ingram Micro Distribution GmbH macht mit ihrer Roadshow halt in den Städten Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München. An den eintägigen Veranstaltungen von August bis Oktober 2017 können sich Fachhändler Wissen rund um das Thema Digitale Transformation aneignen.

Auf der Agenda stehen unter anderem Vorträge über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die IT-Branche und die Vorteile für Reseller sowie über das vielfältige Produktportfolio und Workshop- und Trainingsangebot von Ingram Micro. Zum Abschluss können sich die Teilnehmer bei einer lockeren Diskussionsrunde austauschen, für Snacks und Getränke ist gesorgt.

„Mit der Roadshow zum Thema Digitale Transformation unterstützten wir unsere Reseller dabei, ihre Digitalisierungsprojekte zielgerichtet und erfolgreich zu realisieren. Unsere Digital Architects geben den Teilnehmern wertvolle Tipps, die sie sofort auf ihr Unternehmen anwenden können“, so Mike Cramer, Senior Manager, Ingram Micro.

Die Termine im Überblick:

Frankfurt

Donnerstag, 24. August 2017

Donnerstag, 24. August 2017 Berlin

Dienstag, 12. September 2017

Dienstag, 12. September 2017 Düsseldorf

Mittwoch, 13. September 2017

Mittwoch, 13. September 2017 Hamburg

Donnerstag, 21. September 2017

Donnerstag, 21. September 2017 München

Mittwoch, 11. Oktober 2017

Mittwoch, 11. Oktober 2017 Stuttgart

Mittwoch, 25. Oktober 2017

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Einladung richtet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung oder an die Ansprechpartner zum Thema Digitale Transformation im Unternehmen.

Weitere Informationen finden Fachhändler unter diesem Link oder können direkt beim Digital Transformation Team von Ingram, per E-Mail an DT@ingrammicro.com angefragt werden.