- Für den Einsatz am Point of Sale hat Elo Touch Solutions jetzt den neuen 15″ Touchscreen-Computer der E-Serie 15E3 auf den Markt gebracht. von Thomas Kletschke

Beim Screen nutzt das Modell der E-Serie die Touch-Technologie PCAP Touch Pro-G. Das Modell ist auch mit AccuTouch mit 5-Draht-Widerstandssensorik erhältlich. Ein weiteres wichtiges Merkmal des All-in-One-Computers 15E3 ist die Kante-auf-Kante-Glasanordnung, um die für den kommerziellen Einsatz erforderliche Robustheit sowie eine einfache Reinigung zu gewährleisten. Die AiO-Geräte der E-Serie erlauben eine Wartung mit einfachem Zugriff auf die Hauptkomponenten. Für den leisen sowie staubfreien Betrieb wird eine lüfterlose Kühlung genutzt. Darüber hinaus verfügt der neue 15E3 über einen RJ12-Kassenladeanschluss, der eine direkte Verbindung zwischen Kassenlade und PoS-Terminal ermöglicht.

Während der 15E3 das bei vielen Händlern nach wie vor benötigte oder gewünschte Standard-Seitenverhältnis von 4:3 nutzt (vgl. Aufmacherbild), gibt es mit dem Modell 15E2 auch eine Variante mit 16:9 Screen. Laut Hersteller gibt es auch einen internationalen Referenzkunden: Cinemex – ein Unternehmen von Cineplex mit Sitz in Mexiko – setzt die Touchscreen-AiOs der E-Serie in mehr als 300 Kinos in Mexiko ein und baut den Einsatz in den USA stetig aus.

Der Rechner des All-in-One-Geräts nutzt als CPU einen Intel Celeron J1900 Quad Core. Als Arbeitsspeicher sind 4GB an Bord, als Festplatte dient eine 128GB SSD. Zubehör von Drittanbietern wird über verschiedene Schnittstellen unterstützt: 4x USB, 2x serielle Schnittstellen sowie 1x VGA. Letzterer ermöglicht die Verwendung eines Kundendisplays für Werbezwecke und Upselling- oder Kundenbindungsmaßnahmen an der Kasse.