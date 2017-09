- Bislang waren bei der Online-Buchungs-Plattform 1-2-3-Plakat.de diverse Großflächen-Medien buchbar. Mit der Hinzunahme von City-Light-Postern kommen 110.000 weitere Werbeträger ins Portfolio. von Thomas Kletschke

Die in Bünde ansässige Online-Buchungsplattform für Außenwerbung integriert CLP und City-Light-Säulen in ihr Programm. Auf der zugehörigen Microsite sind die CLP-Medien netzweise buchbar. Derzeit sind dies etwa 650 Netze in Deutschland.

Buchbare CLP gibt es in nahezu allen Orten ab 40.000 Einwohnern, City-Light-Säulen in allen bedeutenden deutschen Großstädten. Während sich City-Light-Poster vorwiegend an Bushaltestellen befinden, sind City-Light-Säulen an werblich sehr exponierten innerstädtischen Standorten installiert.

Das Online-Angebot durch die Hinzunahme der CLP-Netze wird laut dem Unternehmen um etwa 110.000 Werbeanlagen erweitert. Großflächen-Medien mit den Sonderformaten Mega-Lights, City-Stars, Superposter, Big-Seven, Video Boards und LED-Screens sind bei 1-2-3-Plakat.de ebenfalls buchbar.

Die Online-Plattform 1-2-3-Plakat.de ist auch selbst als Werbungtreibender unterwegs, als Sponsor des Fußballbundesligisten FC Schalke 04, für den man seit einiger Zeit analoge sowie seit kurzem auch digitale Kampagnen durchführt (vgl. Aufmacherfoto).