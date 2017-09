- Fünf Jahre nach Einführung ist die von Barco stammende Collaboration-Lösung ClickShare weltweit gut etabliert: In mehr als 300.000 Besprechungsräumen wird die Software-Hardware-Lösung genutzt. von Thomas Kletschke

Mit einer Lösung für kollaboratives Arbeiten in Firmen und Institutionen hat Barco ein Standbein, das sich in der jüngeren Vergangenheit gut entwickelt hat: ClickShare bedient als BYOD-Lösung die Bedürfnisse in Unternehmen verschiedener Branchen.

Vor fünf Jahren führte Barco ClickShare auf den Markt ein, um das Content-Sharing im Unternehmensumfeld zu erleichtern. Wie Barco nun mitteilte, wurden weltweit mehr als 300.000 ClickShare Wireless-Präsentationssysteme verkauft.

Ein aktives, wachsendes Distributor- und Reseller-Netzwerk erweitert das Potenzial der Meeting-Plattform weiter. Das patentierte drahtlose Präsentationssystem wird nach Angaben des Herstellers in mehr als 40% der Global Fortune 1000-Unternehmen genutzt.

Barco hat mit dem Connect! Partner-Programm für das globale Distributor- und Reseller-Netzwerk von ClickShare eine eigene Plattform für die Partner geschaffen. Mitte 2017 hatte Barco eine aktive Wiederverkäuferbasis von mehr als 5.000 Resellern. „Die ClickShare-Reihe ist in der US- und EMEA-Region gut etabliert, mit einem Umsatzwachstum von 37% im EMEA im Vergleich zum Vorjahr“, so das börsennotierte Unternehmen weiter. Darüber hinaus soll nun die Distribution in Ländern wie Japan und China gestärkt werden.