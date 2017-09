- Erneut hat sich Stratacache durch einen Zukauf vergrößert. Jetzt hat der Konzern den finnischen Technologie-Spezialisten Walkbase erworben. von Thomas Kletschke

Der Firmenname Stratacache und die Begriffe Konsolidierung und disruptive Veränderung gehören fast schon zwangsläufig zusammen: Seit einiger Zeit ist Stratacache auf weltweiter Einkaufstour und formt nach und nach ein größer werdendes Ecosystem. Seit dem Erwerb von Scala und weiteren Einkäufen geht es auch mit ganz großen Schritten in Richtung weiterer Dienstleistungen wie Beratung und Vor-Ort-Service. In den USA werden seit diesem Sommer nicht nur Netzwerke aus dem eigenen Haus (Stratacache, Scala, RDM) sondern auch alle anderen Content-Management-Systeme im Rahmen des „Turnkey Field Support“ installiert und gewartet.

Die neue Tochter Walkbase aus Finnland ist ein Pionier für Marketing- und Analytics-Lösungen für Smartphones. Das Unternehmen hatte 2016 in den USA und Großbritannien seine Standorte vergrößert und in Dubai ein Büro eröffnet. Ebenfalls vor etwa einem gute Jahr startete Walkbase eine IoT Retail-Plattform auf Basis von IBMs Watson-Technologie. Besonders in UK und den skandinavischen Ländern war Walkbase in der jüngeren Vergangenheit gewachsen.

Die Walkbase-Lösung nutzt vorhandene Instore-Technologien wie WiFi-fähige Geräte und Access Points, Digital Signage-Screens, Sensoren und Beacons. Ziel ist es genau zu verstehen, wie sich Kunden in Geschäften verhalten. Die Real-Time-Lösung erlaubt die personalisierte Ansprache via Large Format Display oder Mobile Devices von Kunden in einem Ladengeschäft.

Walkbase wird als Geschäftseinheit von Stratacache firmierem. Nun werden API-Schnittstellen zu allen wichtigen Stratacache-Produkten geschaffen. Stratacache wird die Walkbase-Technologie zum ersten Mal im Januar 2018 bei der wichtigen US-Handelsmesse der National Retail Federation NRF BIG Show vorstellen, die vom 14. bis 16. Januar in New York stattfinden wird.