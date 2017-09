- Erstmals legt AG-Neovo eine Serie mit 4K / Ultra HD Large Format Screens auf den Markt. Nun hat auch dieser Hersteller seinen 98″-Boliden für den Einsatz als Public Display im Programm. von Thomas Kletschke

Unter den kleineren Herstellern von Professional Displays hat sich AG-Neovo in den vergangenen Jahren sein eigenes Portfolio zusammengesetzt. Früh wurden beispielsweise double sided Stelen angeboten.

In anderen Display-Märkten setzt AG-Neovo bislang nur bei 28″ Monitoren auf die Auflösung Ultra HD, der QF-Serie. Nun hat der Hersteller die QD-Serie auf den Markt gebracht. Neben Bildern in der gesamten 4K-Auflösung können via Picture by Picture auch 4x Full HD-Inhalte auf den Displays dargestellt werden.

Als Displaydiagonalen bei den Screens der QD-Serie stehen 75″, 84″ und 98″ zur Verfügung. Damit rangiert das Top-Modell der High-End-Reihe des Herstellers derzeit bei einem Straßenpreis von mindestens 22.000 Euro.

Wem die Large Format Displays noch zu klein sind, der kann sie zu Videowalls bis zu einer 10 x 15 Matrix kombinieren. An Luminanzen werden laut Datenblatt 500 nits erreicht. Die mit 3.840 x 2.160p auflösenden Displays sind für den 24/7 Einsatz zertifiziert und bringen Refresh-Raten bis 120 Hz mit. Via DisplayPort 1.2 können 60 Hz-Frequenzen über ein Kabel genutzt werden.

An Anschlüssen hat AG-Neovo seinen Screens DisplayPort, HDMI, VGA, DVI, CVBS, und Component spendiert. Auch USB sowie ein POS Slot sind vorhanden.