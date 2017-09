- Der schwedische Möbel-Riese startet ein neues Inner-City Experiment. Nur ein Steinwurf vom Hauptbahnhof Zürich entfernt eröffnete heute der Ikea Pop-Up. Voll Digital und mit viele Experience wie Speeddating mit Innenarchitekten testet Ikea das neue Format. Eine invidis Site Inspection. von Florian Rotberg

Einen Tag früher als geplant, öffnete heute der Ikea Popup an der Ecke Bahnhofs-/Schützenstraße in Zürich. Das Eckhaus ist Teil eines historischen Gebäudekomplexes. Der Ikea Pop-up bespielt drei Etagen auf einer für ein Möbelhaus ungewöhnlich kompakten Verkaufsfläche. Auffallend ist die breite Nutzung von Digital Signage.

Eine im Schaufenster installierte doppelseitige 3×3 Videowall bewirbt den Pop-up und einige, nicht auf die Videowall angepasste Image- und Angebotsfilme. Generell ist der Content auf den Videowalls und den mehr als 10 im Treppenhaus und zwischen den Produkten platzierten Digital Signage Displays speziell für den Schweizer Markt produziert. Teilweise mit Ton in Schwyzerdütsch und Untertiteln in Hochdeutsch.

Der Pop-up zeigt nur ausgewählte Produkte des Ikea-Sortiments. Mitarbeiter mit Ipads beraten und nehmen Bestellungen auf. Mangels Lagerfläche setzt der ikea-Popup auf Online Order – im Store erhältliche Rabattgutscheine (10%) ermöglichen faktisch eine kostenlose Zustellung.

Kinder Design-Atelier, Democratic Design und Rendezvous mit einem Ikea-Designer (Speeddating) sind nur einige der Aktionen die in der kommenden Woche im Store präsentiert werden. Ikea Schweiz testet mit zeitlich begrenzten Pop-up Konzepten immer wieder neue Services und Verkaufspräsentationen. Wir haben schon mehrere Ikea Pop-Up Stores in Europa besichtigt – so digital wie Zürich war bisher noch keiner.