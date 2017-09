- Der taiwanesische Hersteller AU Optronics bringt eine neue Generation seiner Advanced LCD-Screens auf den Markt. Entwickelt wurden 4K TV-Panel sowie ein randloser 8K TV in 85″. Auch ein neuer Outdoor Digital Signage-Screen sowie Spezialformate für den Einsatz als Public Information Display wurden nun vorgestellt. von Thomas Kletschke

Derzeit läuft die Fachmesse Touch Taiwan 2017. Dort hat AU Optronics (AUO) nun verschiedene neue Panel mit hervorragenden Bildeigenschaften gezeigt, die mit der neuesten Generation der proprietären Technologie-Advanced-LCD (ACLD) arbeiten. Für ALCD nutzt der Hersteller cadmiumfreie Quantum-Dot-Technologie.

Gezeigt wurden ein 85″ 8K TV, der damit für Super Hi-Vision (SHV) geeignet ist (Auflösung: 7.680 x 4.320p), sowie ein 65″ und ein 75″ TV Panel mit Ultra HD-Auflösung (3.840 x 2.160p). Das 8K-Modell arbeitet mit 120 Hz Refresh Rates. Allen drei neuen Large Format Displays sind diese Bildeigenschaften gemein:

Hohe Farbräume (NTSC 110%)

Proprietäre Gate on Aray (GOA) Architektur, die weniger ICs benötigt

HDR (High Dynamic Range)

Hohe Luminanzen von 2.000 Nits

Während die obigen Panel zeigen, was im B2C-Markt schon bald in den Regalen stehen könnte – ALCD ist mit diesen Eigenschaften durchaus ein ernstzunehmender Konkurrent für OLED – haben die Entwickler des Herstellers auch an den Business-Markt gedacht:

Für Profi-Anwender wurde ein 32″ 4K Monitor gezeigt, der den HDR10-Standard unterstützt. Die Farbraum-Abdeckung von Adobe RGB 99% erlaubt Grafikern und anderen Spezialisten eine genaue Arbeitsweise.

Auch bei Large Format Displays für Digital Signage und andere Anwendungen gibt es interessante Neuentwicklungen: