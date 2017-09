- Peerless-AV und COMM-TEC haben eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet. Ab sofort bietet der Uhinger AV-Distributor seinen Händlern in den drei DACH-Ländern die gesamte Produktlinie an Halterungen und AV-Lösungen für Digital Equipment und Display-Technologien an. von Thomas Kletschke

Die neue Partnerschaft gilt ab sofort. Händler, die COMM-TECs aktuell laufende Hausmesse S14 Solutions Day besuchen, können dort eine Auswahl an AV-, Signage- und Display-Lösungen von Peerless-AV kennenlernen.

COMM-TEC mit Sitz in Uhingen wurde 1987 gegründet und ist eine der größten Distributionsorganisationen für Kommunikations-Technologie in Europa. Auf dem neunten AV-Branchentreffen „S14 Solutions Day“ zeigt COMM-TEC Produktneuheiten von rund 40 Herstellern. Peerless-AV zeigt auf der Veranstaltung unter anderem seine Familie von Full-Service-Videowandhalterungen für Displays von 46″ bis 60″, den Standard-Kiosk KIPC2555-EUK sowie die neue Boden-Decke-Kabelhalterung DSF265P.

„Mit starken Partnern wie COMM-TEC wollen wir unseren Marktanteil im DACH-Bereich vergrößern, erklärt Melinda Von Horvath, Vice President of Sales & Marketing EMEA von Peerless-AV. „COMM-TEC ist einer der führen AV-Distributoren in Europa mit einem beeindruckenden Produktportfolio, das alle wichtigen Marken enthält. Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung und sind überzeugt, dass wir mit COMM-TEC unsere Präsenz in der Region wesentlich erhöhen können.“

„Die Produkte von Peerless-AV sind äußerste komplementär, insbesondere die Outdoor-Signage-Lösungen mit einzigartigem Thermo-Management ergänzen das Portfolio, so dass diese Vereinbarung für beide Seiten von großem Vorteil ist“, sagt Carsten Steinecker, Geschäftsführer bei COMM-TEC zur Partnerschaft.