- Am 27. September findet in Uhingen der S14 Solutions Day statt. Dort zeigen die AV-Distributoren COMM-TEC und VIVATEQ Produktneuheiten von rund 40 Herstellern. Workshops und Vorträge runden das Programm ab. von Thomas Kletschke

Getreu dem Motto: „Geschäfte macht man mit Menschen“ bringt der S14 Solutions Day die verschiedenen Akteure der Branche zusammen. Systemintegratoren, Planer und Fachhändler treffen hier auf Branchenkollegen, Fach-Experten und persönliche Ansprechpartner der wichtigsten Hersteller.

Bereits zum neunten Mal trifft sich am 27. September in Uhingen die AV-Branche zu der Hausmesse. Komprimiert an einem Tag zeigen die AV-Distributoren COMM-TEC und VIVATEQ auf 1.000 m² Produktneuheiten von rund 38 Herstellern. Ein Tagungsprogramm mit rund 30 Praxis-Workshops und Vorträgen stellt Technologie-Trends vor und vermittelt Expertenwissen. Abgerundet wird der kostenfreie Branchentreff mit kulinarischen Köstlichkeiten und zum Stay Together mit Barbecue und Live-Musik.

Eine Auswahl der Workshop-Themen zeigt die Bandbreite der Veranstaltung: „SoC oder Mediaplayer bei Digital Signage?“, „Bring-Your-Own-Device im Konferenzraum“, „4K over IP Live-Demo“ oder „Video-Conferencing, vom Huddle-Space bis zum Hörsaal“.

Die Produkt-Ausstellung zeigt neben Setups der Hersteller auch die aktuellen Eigenentwicklungen von COMM-TEC, wie den Collaboration Hub und das DaisyNet II. Weitere S14-Highlights sind das neue Laserprojektoren-Lineup von Barco, Digital Signage-Gesamtlösungen mit LG-Displays, Onelan-Software und Brightsign-Player. Auch Exterity Streaming-Lösungen, Gefen Ultra HD Matrix, Signalverteilung via HDBaseT und Collaboration mit Barco Clickshare sind Themen.

Anlässlich seines 30-jährigen Firmenjubiläums macht COMM-TEC seinen Kunden zudem ein Geschenk: Angemeldete Messe-Besucher erhalten am Vortag ein auf die AV-Branche abgestimmtes Sales-Training. Die regulären 500,- Euro Kosten pro Teilnehmer gehen dabei „aufs Haus“. Im Anschluss lädt COMM-TEC zum Get Together im gemütlichen Rahmen.

Termine und Veranstaltungsort:

Dienstag 26. September 2017

09:15 – 17:15Uhr Sales-Training

Ab 18:00 Get-Together

09:15 – 17:15Uhr Sales-Training Ab 18:00 Get-Together Mittwoch 27. September 2017

09:00 – 17:30 S14 Solutions Day

Ab 17:30 Barbecue mit Live-Musik

09:00 – 17:30 S14 Solutions Day Ab 17:30 Barbecue mit Live-Musik COMM-TEC GmbH

Siemensstraße 14

73066 Uhingen

Detailinfos zum Workshop-Programm und Sales-Training finden Sie an dieser Stelle. Die Anmeldung zum Event, zu den einzelnen Workshops und zum Sales-Training sind unter diesem Link möglich.