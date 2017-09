- Auch der gute alte Pott wird immer digitaler: In der Innenstadt von Essen und am CentrO in Oberhausen, Europas größtes Shoppingcenter und Freizeitzentrum, hält Sign You Mediascreen nun die Werberechte. Das Start-up hat noch viel vor. von Thomas Kletschke

Um es in feinstem Revier-Hochdeutsch zu sagen: Wie bekloppt kann man eigentlich sein? – In einer kleinen Werbeagentur reift der Entschluss, sich mit LED-Videoboards ein neues Standbein zu schaffen und als Media Owner zu reüssieren. Und zwar ungefähr zu dem Zeitpunkt Anfang der 2010er Jahre, als diverse andere Kleinanbieter ihre LED-Flächen wieder abbauten.

Dominik Engel war so wagemutig und hat es mit diversen Behörden (Stichwort: Genehmigung für Bewegtbilder) aufgenommen und verhandelt. Er war auch so frei, mal direkt beim Betreiber des CentrO anzufragen, wohl wissend, dass eine große Fonds- und Investmentgesellschaft wie Unibail nicht unbedingt mit einer jungen, lokalen und kleinen Firma Verträge machen müsste, sondern sich genausogut mit börsennotierten Außenwerbern einlassen könnte.

Und doch ist ihm schon so einiges gelungen. Nun ist die 2015 gegründete Sign You Mediascreen GmbH – Firmensitz ist Oberhausen – in Essen und in Oberhausen mit LED-Screens am Start, auf denen Bewegtbildwerbung erlaubt ist. Spätestens im Winter 2017 dürfte der zweiköpfigen Firma auch von Seiten der Werbungtreibenden und der großen, zumeist institutionellen, Immobilienbesitzer mehr Interesse entgegenkommen als bislang. Denn ab Anfang November 2017 wird der zweite große LED-Screen am CentrO einsatzbereit sein (siehe unten).

Bislang überzeugt wurde neben Unibail (CentrO) auch die Bäckerei Kamps (Essen). Beides weit mehr als kleine Hausbesitzer mit 2c-Lagen. Derzeit tariert die Firma auf verschiedenen Wegen aus, wie weitere Besitzer potenzieller Werbeflächen gewonnen werden können – also Betreiber großer und frequenzstarker Immobilien. In Essen hat man sich damit zumindest in Teilen in direkte Konkurrenz zu Ströer begeben, die ihr Roadside Portfolio in der Stadt jüngst ausgebaut haben.

Aber Roadside steht nicht im Fokus der Firma. Eher werden Shopping Malls oder andere Immobilien adressiert, sagt Geschäftsführer Dominik Engel im Interview mit invidis. Dabei will man nicht nur an Rhein und Ruhr oder im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen alleine als Media Owner aktiv sein. Geplant ist eine deutschlandweite Expansion, verrät Engel. Da kann man nur sagen: Glück auf!

Die bisherigen Standorte sind durchaus interessant. Derzeit kommt man auf 1,77 Millionen mögliche Kontakte pro Woche: