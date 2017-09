- Mit analogen und digitalen Werbeträgern hat Außenwerber Clear Channel in Basel sein Portfolio um zwei neue Angebote erweitert. von Thomas Kletschke

Schon bislang ist Clear Channel als Media Owner in Basel aktiv. Zwei neue Angebote ergänzen das bestehende Portfolio an den Trams und Bussen der BVB und BLT und am EuroAirport Basel. Letzterer konnte in den vergangenen Jahren seine Fluggastzahlen vergrößern – im Jahr 2016 starteten bzw. landeten 7,3 Millionen Passagiere an dem Schweizer Flughafen.

Jetzt können in Basel zudem gebucht werden: