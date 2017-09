- Im Süden Deutschlands sowie in Berlin werden AG Neovo, Matrox und VuWall jeweils eine gemeinsame Hausmesse für AV-Planer, Projektverantwortliche, Integratoren, Händler und AV-Installateure veranstalten. von Thomas Kletschke

Das Trio AG Neovo, Matrox und VuWall wird die Branche auch in diesem Herbst wieder mit einer gemeinsamen Veranstaltung ansprechen. Als Orte stehen der deutsche Standort von VuWall in Kusterdingen sowie die Vertretung der Regierung von Québec in Berlin zur Verfügung (Termine unten).

Adressiert werden AV-Planer, Projektverantwortliche, Systemintegratoren, Händler und AV-Installateure. Gezeigt werden:

die neuesten Entwicklungen von der Signalerfassung bis zu innovativen AV-over-IP Anzeigesystemen, von der Komponente bis hin zur fertigen Lösung

vollständig bedienbare Demo-Systeme. Ansprechpartner stehen für jede Frage bereit, an den Stationen oder auch abseits in individueller Runde

Auch die Diskussion über individuelle technische Anforderungen und Einsatzgebiete soll nicht zu kurz kommen

Jeweils von 9:00 bis 19:00 Uhr dauern die Veranstaltungen. Die Termine im Überblick:

Dienstag, 17. Oktober 2017 – Berlin

Vertretung der Regierung von Québec – Turmsalon

Pariser Platz 6A

10117 Berlin

VuWall Technology Europe GmbH

Lustnauer Strasse 78

72127 Kusterdingen (Tübingen)

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier für Berlin und hier für Kusterdingen.