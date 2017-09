London, Paris, New York, Shanghai, San Francisco und nun München: JCDecaux eröffnet das weltweit sechste JCDecaux OneWorld-Büro in der bayerischen Landeshauptstadt. Die neue Niederlassung in München wird von Henning Heckel als International Client Services Director D/A/CH geleitet und ist für die Betreuung deutschsprachiger internationaler Kunden mit Sitz in den DACH-Ländern zuständig.