- „Wartehalle der Zukunft“: Media Owner Epamedia hat in Wien Österreichs erste solarbetriebene Wartehalle eröffnet. von Thomas Kletschke

In der Kaltenleutgebner Straße in Wien-Liesing ging nun die „Wartehalle der Zukunft“ in Betrieb. Bei dem Projekt kooperierte der Außenwerber mit DAS Energy und Leuchtmittel-Produzent ONTOPx. Damit betreibt Epamedia nun Österreichs erste Wartehalle, die mit einer Spezial-Solarfolie auf dem Dach saubere und nachhaltige Energie gewinnt.

Photovoltaik-Spezialist DAS Energy aus der Wiener Neustadt zeichnete sich verantwortlich für die Installation der flexiblen und an die Dachfläche angepassten Modulgröße der Spezialfolie für die Stromversorgung der in die Wartehalle integrierten Citylights.

Neben DAS Energy fungierte ONTOPx als Lieferant für die in der Wartehalle integrierten Leuchtmittel. Das 2003 gegründete Unternehmen ist Spezialist im Bereich LED-Tubes und wird künftig bei der Belieferung von Leuchtmitteln als strategischer Partner von Epamedia agieren.