- Monotonie und Leere: Diese drei Wartezimmer von deutschen Zahnärzten bleiben leer. Und das nicht nur am Feiertag. von Thomas Kletschke

Zugegeben: Diese Außenwerbe-Kampagne arbeitet schon mit einer gewissen Überspitzung. Ohne die wären aber der gewollte Aha-Effekt dahin und der ebenfalls gewünschte Lacher des Betrachters wohl kaum zu erzeugen.

Gezeigt werden drei Motive, die alle nach dem selben Muster funktionieren. Zu sehen sind leere, öde Wartezimmer. Lediglich die Bestuhlung und das ein oder andere Bild zeigen an, dass diese Räumlichkeiten mehr sind, als Fotos auf einer Immobilenplattform, wo ein Makler eine günstige Immobilie für die gewerbliche Nutzung anbietet.

Gezeigt werden laut Auskunft des Werbungtreibenden die Wartezimmer der Zahnärzte Dr. Hofmann, Dr. Schmidt und Dr. Müller. Zwar möbliert, doch karg wie eine Wüstenlandschaft. Eigentlich alles vorhanden. Was fehlt, sind wartende Patienten.

Nur ein einziges und kleines Objekt kehrt stets wieder – sowie der Claim. Rechts unten in der Ecke der Plakatmotive ist er recht erkennbar: „Foolishly recommended by dentists since 1987“. Und bei genauerem Hinsehen outet sich auch der Absender der Werbekampgne, sein Produkt und seine Intention.

Denn das kleine blau-weiße Döschen, das die Zahnärzte ihren Patienten jeweils im Wartezimmer abgestellt haben ist eine Dose Wrigley’s Extra, die der Hersteller als dental-prophylaktisches Kau-Vergnügen vermarktet.

Die Kampagne wurde von den Kreativen von BBDO Germany erdacht. Werbungtreibender ist der weltgrößte Kaugummihertseller, die Die William Wrigley Jr. Company.