- AV-Spezialist Christie hat seine aus Laser-Phosphor-Hochleistungsprojektoren bestehende Serie GS um zwei 630 GS-Modelle erweitert. Die 1DLP-Projektoren DHD630-GS und DWU630-GS leisten jeweils 6.000 ANSI Lumen bei Full HD- beziehungsweise WUXGA-Auflösung. von Thomas Kletschke

Gemein ist beiden neuen Modellen die höhere Luminant von jeweils 6.000 ANSI Lumen (6.750 ISO Lumen). Damit ist eine herausragende Bildqualität auch in Umgebungen mit stark schwankenden Lichtverhältnissen gewährleistet – etwa in Bildungseinrichtungen und Unternehmensumgebungen. Dank der proprietären Technologie Christie RealBlack wird ein Kontrastverhältnis von 4.000.000:1 erreicht. Bei der Auflösung beziehungsweise beim Seitenverhältnis unterscheiden sich die beiden Modelle. So löst der DHD630-GS mit Full HD (1.920 x 1.080 p; Seitenverhältnis: 16:9) auf, der DWU630-GS erreicht eine WUXGA-Auflösung von 1.920 x 1.200 p und ein Bildverhältnis von 16:10.

Die vollständige Kompatibilität mit dem Objektiv-Satz der GS-Serie, einschließlich des neuen Ultra Short Throw (UST)-Objektivs, sorgt für Flexibilität bei Installation und Platzierung. Zudem ist mit 36 dBA (Herstellerangabe) ein leiser Betrieb möglich. Laut Christie ist der DWU630-GS in seiner Helligkeitsklasse der derzeit kleinste und leichteste Projektor am Markt. Die Modelle sind für den 24/7 Dauerbetrieb zertifiziert.