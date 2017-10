- Auf der viscom 2017 wurde zum achten Mal der 24. Superstar verliehen – in Kooperation mit dem display Verlag. Die Preisträger aus der Digital-Kategorie. von Thomas Kletschke

Die zehnköpfige Fachjury bewertete zahlreiche Exponate in den verschiedenen Kategorien. Insgesamt 55 Gewinner wurden ausgezeichnet. Verliehen wurden die display Superstars am Abend des 19. Oktober im Rheingoldsaal der Rheinterrasse in Düsseldorf. Zum Event kamen 168 Gäste. Unsere Übersicht über die ausgezeichneten Digital-Produkte und -Projekte. Die Liste aller Preisträger finden Sie an dieser Stelle.

Digital Display warentragend

Gold

GROHE Holoco

Zeitraum: August 2017

Platzierung: Baumärkte, Fachhandel

Produkt: Grohe – Duschköpfe

Hersteller: HOLOCO GmbH, Hagen

Silber

3D.Smart Display Spotlight

Zeitraum: ab April 2017

Platzierung: –

Produkt: Presenter Spotlight von Logitech

Hersteller: 3D Werk GmbH, Bielefeld

Bronze

3D.Smart Display SWITCH

Zeitraum: ab August 2017

Platzierung: Elektrofachmärkte

Produkt: Logitech – Headsets, Tastaturen und Mäuse

Hersteller: 3D Werk GmbH, Bielefeld

Digital Display selbstdarstellend