- Der Verband Ambient Media, Promotion und Digital out of Home (VAMP) hat den VAMP Award für Kreationen und Ideen der österreichischen Ambient Media, Promotion und Digital out of Home-Branche verliehen. Media Owner Gewista räumte sechs Preise ab. von Thomas Kletschke

Zum siebten Mal wurde der VAMP Award vergeben. Gold, Silber und Bronze gab es für die stolzen Sieger in den zehn Kategorien. Die Gewista war in Summe mit sechs VAMP Awards – drei als Einreicher und drei als Partneragentur – der große Gewinner des Abends. Die feierliche Preisverleihung fand in der Wiener Diskothek U4 statt.

Eine Fachjury, diesmal bestehend aus Harald Wimmer (FH St. Pölten), Niko Pabst (Marketing Club Österreich), Tina Kasperer (Media Award), Daniela Krautsack (COWS IN JACKETS) und Rudi Kobza (KOBZA AND THE HUNGRY EYES –KTHE), hatte die Aufgabe, nach einem bewährten Punktesystem aus einer Shortlist die 30 Gewinner in insgesamt zehn Kategorien mit dem VAMP Award 2017 zu prämieren.

So vielfältig wie der VAMP sind auch die Kategorien, in denen eingereicht werden konnte.Diese reichen von „Die beste Ambient Media Kampagne (AMBIENT MEDIA)“ über „Die attraktivste Sales-Promotion (PROMOTION)“ bis hin zu „DOOH Interaktiv (DOOH Digital out of Home)“ und spiegeln die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Mediengattungen Ambient Media, Promotion und Digital-out-of-Home wider.

Die Gewista war auch in diesem jahr unter den Gewinnern der VAMP Awards. Österreichs größtes Out of Home Unternehmen konnte drei VAMP Awards als Einreicher – 2x Gold und 1x Bronze – sowie drei VAMP Awards als Partneragentur – 2x Gold und 1x Silber – gewinnen:

Gewista VAMP Award Gewinner als Einreicher:

Gold für Haus des Meeres in der Kategorie „Die beste Ambient Media Kampagne“ gemeinsam mit TBWA Wien Werbeagentur GmbH

Gold für IKEA Cover Shooting in der Kategorie „Die beste DOOH-Kampagne klassisch“ gemeinsam mit WIRZ Werbeagentur GmbH und Vizeum Austria Media Service GmbH

Bronze für Austrian Airlines -/“The charming way to fly“ in der Kategorie „Die beste crossmediale Kampagne“ gemeinsam mit PKP BBDO Werbeagentur GmbH und UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

Gewista VAMP Award Gewinner als Partneragentur: