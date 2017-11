- Zur ISE 2018 erweitert Hersteller Peerless-AV sein Programm für Digital Signage Kioske: das Modell KIPC2 Indoor Portrait ist nun auch mit 65″ Screen erhältlich von Thomas Kletschke

Die in Großbritannien hergestellten KIPC2 Indoor Portrait Kioske umfassen neue Back-to-Back-Modelle sowie neue Standardoptionen (Lautsprecher, Kamera) für Displays von 40″ bis 65″. Die Kioske sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet, darunter für die Bereiche Wegfindung, Werbung, digitales Merchandising, Concierge und Self-Service im Einzelhandel sowie für den Einsatz im Unternehmen wie beispielsweise aus dem Finanz-, Hotel-, Reise- und Stadion-Umfeld. Eine Auswahl der neuen Kioske präsentiert Peerless-AV auf der ISE 2018 in Halle 12 am Stand F90, teilte der Hersteller jetzt mit.

Die KIPC2 Indoor Portrait Kioske von wurden entwickelt, um jeweils zwei der neuesten Displays und Touchscreen-Panels mit bis zu 101 mm Tiefe zu unterstützen. Sie sind robust, geprüft nach UL-Sicherheitsstandards. Die Kioske verfügen über zwei thermostat-gesteuerte Ventilatoren, die die Wärme von innen leise ableiten, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten. Zusammen mit benutzerfreundlicher Höhen- und Tiefenverstellung sorgen sie für eine perfekte Displaypositionierung im Kioskfenster. Sie verfügen zudem über ein Komponentenfach für eine ordentliche Aufbewahrung von Media Player und Kabel.

Die Modelle ie sind in Schwarz oder Silber erhältlich, Kunden können auch aus einer Reihe von benutzerdefinierten Optionen wie Vinyl-Logos, Wraps und individuelle Farbausführungen wählen. Der KIPC2565(-S)-EUK hat eine maximale Tragfähigkeit von 68 kg und eine maximale Display-Tiefe von 4″. Er kann als freistehende Einheit installiert oder für größere Sicherheit mit dem Boden verschraubt werden.

Mit den neuen KIPC2-Standardoptionen (-SP/-CAM) für 40 bis 65 Zoll-Displays können Kunden einen Kiosk mit einer Full HD-Webkamera und/oder zwei 35W-Lautsprechern und -Verstärkern wählen. Die Webcam verfügt über einen USB-Anschluss, ein eingebautes Stereo-Mikrofon mit automatischer Rauschunterdrückung, automatische Lichtkorrektur, Bewegungserkennung und Gesichtserkennung. Die 5,25 Zoll großen 2-Wege-Lautsprecher sind mit Hochtönern, 60Hz bis 20kHz Frequenzgang und 86db Empfindlichkeit ausgestattet und somit ideal für AV-Inhalte und Sprachausgabe geeignet. Der 25W x 2 Class-D Verstärker verfügt über AV- und Mikrofoneingänge mit Verstärkungs- und Höhen/Bass/Balance-Einstellungen, Stereo / Mono-Bridging und drahtloser Fernbedienung. Die KIPC2 Standard-Optionen sind auf Anfrage auch in kundenspezifischen RAL-Farben erhältlich.