- Mirabyte, Hersteller con Digital Signagew Software, bietet nun auch die News der Tagesschau in deiner Software FrontFace for Public Displays und der interaktiven Kiosk-Software FrontFace for Touch Kiosks an. von Thomas Kletschke

Dank einer nun mit dem NDR geschlossenen Kooperation steht für die FrontFace-Software die neue Erweiterung Tagesschau in Form eines Plugins zur Verfügung. Mit diesem können die Nutzer kostenlos eine ansprechende Nachrichtentafel mit den aktuellen Top-News der Tagesschau in ihre Screen-Playlisten und Touchscreen-Oberflächen einbinden. Neben den Schlagzeilen und kurzen Anriss-Texten, welche direkt aus der Tagesschau-Redaktion stammen, werden auch passende Video-Clips gezeigt.

Das Plugin steht ab sofort kostenlos für alle FrontFace-Kunden, die zum Bezug von Updates & Support berechtigt sind, zur Verfügung. Die Nutzung des Plugins ist aus rechtlichen Gründen auf Deutschland beschränkt. Vor der Verwendung ist außerdem eine kostenlose Registrierung des Nutzers beim NDR erforderlich.