Die in 13 Ländern aktive Kinokette Cinépolis hat ihr neues Flagship-Kino "Plaza Satélite" in Mexico City eröffnet. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf Smart Laser-Projektoren. Auch in anderen Kinos ersetzt der Betreiber Projektoren mit Xenon-Lampen durch Modelle mit Laser-Lichtquelle.