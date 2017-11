- Bis Ende Januar können Start-ups und Entwickler ihre Lösungen für den siebten BW Goes Mobile einreichen. Der von der MFG ausgerichtete Wettbewerb vergibt Preisgelder von jeweils 10.000 Euro. von Thomas Kletschke

Die MFG Baden-Württemberg fördert mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg zum siebten Mal zukunftsfähige mobile Ideen: Für den Wettbewerb BW Goes Mobile sind bis 28. Januar 2018 Bewerbungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Kultur möglich.

Zum siebten Mal sucht der Ideenwettbewerb BW Goes Mobile der MFG nach neuen Konzepten. Die Gewinner können ihre Konzepte für mobile Lösungen in der halbjährigen Umsetzungsphase einen entscheidenden Schritt weiterentwickeln. Die drei innovativsten Einreichungen werden mit je 10.000 Euro Preisgeld prämiert. Den Gewinner-Teams stehen Mentoren aus Kultur und freier Wirtschaft mit Rat und Tat zur Seite, damit aus den Projektideen marktfähige Geschäftsmodelle entstehen. BW Goes Mobile richtet sich an Studierende, Start-ups und Jungunternehmer aus Baden-Württemberg. Sie sind aufgerufen, ihre mobilen Konzepte bis zum 28. Januar 2018 für eines der drei Anwendungsfelder Nachhaltigkeit, Gesundheit oder Kultur online einzureichen:

Wie mobile Lösungen mehr Nachhaltigkeit ermöglichen

Wie kann Digitalisierung Alltags- und Unternehmensprozesse nachhaltiger und effizienter gestalten?

Mentor: Dominik Ochs, Kommunikationsagentur Grüne Neun, Stuttgart

Wie mobile Lösungen die Gesundheitsbranche weiterentwickeln

Wie kann digitale Gesundheitsvorsorge aussehen oder digitale Hilfsmittel, die ein Leben mit Krankheit zu erleichtern?

Mentor: Uwe Maier, DAK-Gesundheit, Stuttgart

Wie mobile Lösungen eine digitale Bühne bieten und Kultur vermitteln

Wie kann eine mobile Anwendung neue Zugänge zu Kunst und Kultur schaffen oder selbst zu einem Kunstwerk werden?

Mentorin: Christine Diller, Nationaltheater Mannheim

Auch die Mentoren profitieren von der Zusammenarbeit: „Uns bietet sich die Chance, den eigenen Tätigkeitsbereich neu zu betrachten, ihn weiterzuentwickeln – und das im Austausch mit motivierten, kreativen Teams“, erklärt Christine Diller, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Mannheimer Nationaltheater und BW Goes Mobile-Mentorin für das Anwendungsfeld Kultur.

Niedrige Bewerbungshürden

Ein Business-Plan muss bei der Einreichung der Idee noch nicht vorliegen: In einem speziell auf ihr Projekt zugeschnittenen Workshop-Programm lernen die Gewinner-Teams später, ihre Idee zu einem validen Geschäftsmodell auszubauen.

Nach Bewerbungsschluss sichtet eine unabhängige Fachjury die eingegangenen Ideen. Im Frühjahr 2018 werden die drei Gewinner-Teams verkündet. Diese haben im Anschluss ein halbes Jahr Zeit, ihre Idee umzusetzen, sie inhaltlich und technisch zu realisieren. Ihre Ergebnisse präsentieren die Gewinner im Sommer 2018 der Öffentlichkeit.

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es an dieser Stelle.