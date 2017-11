- Hersteller Eizo setzt weiter auf den vertikalen Markt Medical: Der Hersteller hat nun ein 55″ Ultra HD-Modell für den Einsatz in Radiologie und Kardiologie gelauncht. Ebenfalls neu im Programm sind zwei Monitore für endoskopische Anwendungen. von Thomas Kletschke

Gelauncht wurde der bei Eizo in Deutschland entwickelte CuratOR LX550W für den Einsatz in der interventionellen Radiologie und Endoskopie. Dieser Monitor mit einer Auflösung von 4K UHD (3.840 x 2.160 p) ist für die Darstellung von Inhalten in Angiographie, Kardiologie oder Endoskopie gedacht und kann an einer Wand- oder Deckenhalterung montiert werden. Der Screen nutzt ein IPS Panel und verfügt über eine Luminanz von on 400 cd/m². Das Modell erfüllt die Norm DICOM Part 14.

Aus der japanischen Schmiede von Eizo in Hakusan stammen die beiden neuen Monitore CuratOPR EX3220 und EX2620. Beide Full HD-Modelle bieten Bilddiagonalen von 31,5″ beziehungsweise 26″. Die mit 1.920 x 1.080 p auflösenden 2D Endoskopie-Monitore erreichen maximale Luminanzwerte von 650 cd/m² und (EX3220) beziehungsweise von 700 cd/m² (EX2620) . Das Kontrastverhältnis liegt jeweils bei 1400:1. Diese Modelle sind jeweils nach IP45 (Frontseite) und IP32 (gesamt) zertifiziert.