- Zusätzlich zum bestehenden Netzwerk aus hunderten Screens in Einkaufszentren stattet Außenwerber Exterion Media nun auch interaktive Screens ein. von Thomas Kletschke

Bislang gehören 700 Screens zum Digital-out-of-Home-Netzwerk, das Media Owner Exterion Media in niederländischen Shoppung Centres aufgebaut hat. In 20 Einkaufszentren in den Niederlanden werden nun auch Touchscreens live geschaltet – darunter in Rotterdam, Utrecht, Nimwegen, Arnheim, Amstelveen und Haarlem.

Diese zusätzlichen 20 interaktiven Displays ermöglichen Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der Interaktion mit dem Publikum. Für die Konsumenten können Spiele, 360° Videos und weitere Aktionen genutzt werden.

Die neu installierten Touchscreens sind in den Einkaufszentren jeweils an einer hoch-frequenten Stelle positioniert, um möglichst viele Kunden zu erreichen. An dieser Stelle hat Außenwerber Exterion Media ein Video veröffentlicht, das nicht unseren Bericht eingebunden werden konnte.