- Jetzt eröffnete mit der Mall of Switzerland das zweitgrößte Shopping Centre der Schweiz. Media Owner APG|SGA vermarktet die dort installierten DooH-Medien. von Thomas Kletschke

Es ist das größte Einkaufszentrum der Innerschweiz und das zweitgrößte der Schweiz: Die „Mall of Switzerland“ im luzernischen Ebikon wurde am 8. November 2017 eröffnet. Der exklusive Zuschlag für die Vermarktung der neuen analogen und digitalen Werbeflächen ging im Rahmen einer Ausschreibung an Außenwerber APG|SGA.

Auf einer Gesamtfläche von 65 000 m² werden rund 150 Shops und Gastronomiebetriebe eingemietet sein. Dazu gehören internationale Brands wie Adidas, Mango oder Marc O’Polo sowie Schweizer Qualitätsmarken und allen voran die Migros als Hauptmieterin. Auch ein Multiplex-Kino mit zwölf Sälen, die erste Indoor-Surfanlage der Schweiz sowie ein Hotel sind als Frequenzbringer im Bau untergebracht. An zentraler Lage mit optimalen Verkehrsanschlüssen werden pro Jahr bis zu fünf Millionen Besucher erwartet.

Zur Eröffnung der „Mall of Switzerland“ nimmt die APG|SGA nun neue Werbeflächen in Betrieb. Insgesamt 19 digitale Shopping ePanel sind inmitten der Mall in Ebikon positioniert, weitere 22 analoge Flächen (F12L und F200L) ergänzen das Angebot.

Bereits im Oktober 2017 hatte die APG|SGA das Shopping Centre „Sonnenhof“ im sanktgallischen Rapperswil digitalisiert. Neu sind fünf Shopping ePanel verfügbar. Das Einkaufszentrum erstreckt sich über 14 000 m² auf drei Etagen. Mehr als vierzig Geschäfte decken den Mode- und Freizeitbedarf ab.

Das nationale Angebot der APG|SGA in der Deutsch- und Westschweiz umfasst ein Netz mit insgesamt 189 Shopping ePanels in 27 Einkaufszentren.