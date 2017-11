- Der umfassende und große Deal zwischen Außenwerber APG|SGA und der Bahngesellschaft SBB wird nach invidis-Informationen ohne ein Fahrgast-TV-System auskommen. von Thomas Kletschke

Wie am gestrigen Donnerstag gemeldet, hat Media Owner APG|SGA alle Lose der bislang größten Ausschreibung für Außenwerbeflächen in der Schweiz gewonnen. Ab 2019 vermarktet die APG bei der Schweizerischen Bahngesellschaft SBB „die Werbeflächen entlang der gesamten Reisekette verantworten: Analoge Plakatwerbeflächen, digitale Werbeflächen, Megaposter- und Investitionswerbeflächen sowie Werbeflächen im und am Zug“, wie es vonseiten der SBB hieß.

Laut dem Außenwerber beinhalteten die Lose „analoge Plakate, sämtliche digitalen

Werbeflächen, die Megaposter, Investitionswerbung (Bemalungen und Tafeln an Gebäuden und Mauern) sowie die Innen- und Außenwerbung der Züge“.

Offenbar will die SBB aber keinerlei digitale Werbeformen im Zusammenhang mit einem Fahrgast-TV-System zulassen. Wie invidis berichtet hatte, wurden zumindest zeitweise auch SBB-Regionalstrecken mit Zügen mit einem Fahrgast-TV-System befahren (in dem Falle dem passengertv von der Livesystems AG). Dies ist nun offenbar nicht mehr der Fall – und auch ein Konkurrenzsystem von der APG wird in den kommenden Jahren nicht zum Einsatz kommen.

Auf unsere Anfrage, ob Fahrgast-TV-Angebote in SBB-Zügen (national, regional) ab Januar 2019 unter Vermarktung der APG SGA geplant seien, hat die SBB geantwortet. „In den Zügen der SBB gibt es kein passengertv / Fahrgast-TV und es ist auch nichts dergleichen geplant“, so eine Sprecherin gegenüber invidis.