- Der Fachverband Außenwerbung lässt ab jetzt Bewerbungen zur PlakaDiva 2018 zu. Bis Ende Januar 2018 können Außenwerbekampagnen eingereicht werden. Die Preisverleihung findet erstmals in Hamburg statt. von Thomas Kletschke

Gesucht werden die „Besten Out of Home-Kampagnen 2017“. Prämiert wird am 16. Mai 2018, erstmals in Hamburg. Infos und Unterlagen zu PlakaDiva 2018 stehen ab sofort auf der Website des Wettbewerbs bereit.

Dort finden Interessenten genaue Beschreibungen der drei PlakaDiva-Kategorien wie auch die Teilnahmeunterlagen zum Download und alle Informationen zur Einreichung ihrer Arbeiten, die bis zum Ende des Wettbewerbs am 31. Januar 2018 möglich ist.

Im Anschluss tritt die Fachjury mit renommierten Experten aus Marketing, Werbung und Media Anfang März 2018 zusammen, um über die Nominierungen für die Shortlist zu entscheiden. Welche dieser nominierten Kampagnen die Jury als „Beste der Besten“ bewertet, bleibt bis zur Preisverleihung im Mai unter Verschluss. Dann werden die Gewinner der PlakaDiva 2018 vor mehreren hundert Gästen mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Innovation und Inspiration, die Leitthemen von PlakaDiva, finden sich

dabei auch in einem neuen Rahmen wieder: am 16. Mai 2018 ist das

Hamburger Cruise Center Altona erstmals Veranstaltungsort für

Kongress und Award-Show von PlakaDiva. Save the date – save the

location!