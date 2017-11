- Der neue DU9800Z ist mit 18.000 ANSI Lumen der hellste 1-Chip Laser-Projektor von Vivitek. Seit November 2017 ist das neue WUXGA-Modell erhältlich, das für den 24/7 Einsatz konzipiert ist. von Thomas Kletschke

Das neue Modell verfügt über eine Solid State Laser-Lichtquelle und liefert eine native Auflösung von 1.920 x 1.200 p (WUXGA). Mit der Fähigkeit, die Helligkeit 20.000 Stunden beizubehalten, übertrifft der DU9800Z durchschnittliche lampenbasierte Projektoren bei weitem.

Die hohe Helligkeit von 18.000 ANSI Lumen kennt man oft nur von 3-Chip DLP-Projektoren. Der neue Laser-Projektor von Vivitek liefert diese Lichtleistung jedoch mit der 1-Chip Technologie. Damit ist er leichter sowie kompakter und ermöglicht so eine einfache und schnelle Installation.

Der Vivitek DU9800Z wurde für den professionellen 24/7 Einsatz konzipiert. Die integrierten Schnittstellen 3G-SDI (in/out) und HDBaseT sorgen für eine optimale und sichere Signalübertragung, auch über große Entfernungen. Der Projektor unterstützt den Einsatz in allen Winkeleinstellungen: 360° Projektion. Voreinstellungen im Portrait Modus mit 90° und 360° erleichtern das Setup. Für anspruchsvolle Projektionen können mehrere Projektoren via integriertem Edge Blending betrieben werden. Ebenfalls integriert ist die Warp-Funktion, mit ihr kann auch auf unterschiedlich gekrümmte Oberflächen projiziert werden. Darüber hinaus steht eine breite Range an Wechselobjektiven (0.84 – 7.01) zur Verfügung.

Der Vivitek DU9800Z ist außerdem mit der neusten Entwicklung des Thermo-Managements von Delta Electronics ausgestattet und nutzt eine Kombination aus Flüssigkeitskühlung, Luftzirkulation und einer gekapselten optischen Einheit.

Der DU9800Z ist ab November 2017 lieferbar und kostet 24.990 Euro (zzgl. MwSt.)