- Mit einem Raspberry PI Compute Module sowie neuem Controller bringt der neue 10,1″ Screen von Distec Mögklichkeiten zur IoT-Vernetzung mit. von Thomas Kletschke

Die Distec GmbH – deutscher Spezialist für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen – präsentiert auf der kommenden SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg den neuen IoT-fähigen Monitor POS-Line IoT für Anwendungen in Industrie 4.0oder Digital Signage.

Distec zeigt den 10,1″ Screen sowie weitere Produkte am Stand 228 in Halle 8 der Drives, die vom 28. bis 30. November 2017 stattfindet. Der neue Monitor aus der POS-Line-Serie basiert auf dem neu entwickelten Controller-Board Artista-IoT, das die jüngste Generation des Raspberry PI Compute Module (CM3) integriert.

„Mit dem selbstentwickelten TFT-Controller Artista-IoT erhalten unsere Kunden einen netzwerkfähigen Monitor oder Panel-PC“, sagt Michael Dernbach, Produktmarketing-Manager Display Solutions der Distec GmbH. Der Hersteller empfiehlt Monitor oder Panel-PC der Serie POS-Line-IoT für kosteneffiziente IoT-Anwendungen in Industrie und Digital Signage. Der Monitor lässt sich einfach in die individuelle Umgebung anpassen: Ein teurer PC mit viel Peripherie ist jetzt überflüssig. Ohne Lizenzkosten wird so annähernd jedes Gerät intelligent vernetzt.

Die Controllerkarte Artista-IoT bietet umfassende Funktionalität mit direkter Ansteuerung, 100 Mbit-Ethernet, Echtzeituhr und Sonderfunktionen wie DICOM Pre-Set, Gamma-Korrektur und Farbkalibrierung. Zu den verfügbaren Schnittstellen gehören USB, GPIOs, I²C und UART. Zur Weiterentwicklung und Integration bietet die Kompatibilität zum Raspberry PI breite Unterstützung einer großen Entwicklergemeinde. Distec bietet ein Starter-Set bestehend aus BaseBoard, CM3, 10,1″ Display mit PCAP-Multi-Touch sowie allen nötigen Kabeln.