- JCDecaux – zugleich der weltweite Marktführer für öffentliche Fahrradverleihsysteme – hat nach einem konkurrenzbetonten Ausschreibungsverfahren den Vertrag über das öffentliche Fahrradverleih- und Parksystem für den Gemeindeverband Nantes Métropole gewonnen. von Thomas Kletschke

Mit dem Gewinn der Ausschreibung wird der weltgrößte Außenwerber in der Region mit einer smarten Verkehrslösung starten, in der er zugleich im Bereich Smart City und DooH die Digitalisierung vorantreibt. Laut dem Konzern installiert er damit erstmals in Frankreich eine umfassende, sanfte Lösung mit einem öffentlichem Fahrradverleih- und Parksystem.

Nantes ist die sechstgrößte Stadt Frankreichs. Die Metropolregion zählt etwa 620.000 Einwohner. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit einer Verlängerungsoption für weitere drei Jahre.

Für den neuen Vertrag hat JCDecaux ein komplett überarbeitetes Konzept vorgelegt. Das Unternehmen wird künftig als exklusiver Betreiber im Gemeindeverband Nantes Métropole mit seinem „bicloo“-Fahrradverleihsystem einen umfassenden Service anbieten. Zum ersten Mal in Frankreich hat damit ein Betreiber für eine lokale Verwaltung ein globales Leihfahrradsystem mit komplementären Komponenten entwickelt: Selbstbedienungs-Leihfahrräder, mittel- und langfristige Ausleihen, E-Bike-Angebote und Fahrradparkplätze. Ab dem September 2018 wird das System in allen 24 Distrikten der Metropolregion den Betrieb aufnehmen.

Der neue Vertrag umfasst:

1.230 neue Selbstbedienungs-Leihfahrräder, die zu 100% in Frankreich montiert werden

123 Andockstationen, davon 20 energieautarke Stationen mit Solarmasten (vgl. Aufmacherbild)

Für das Design der Leihfahrräder und Andockstationen zeichnet der franko-argentinische Architekt Marcelo Joulia verantwortlich.