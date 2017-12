- Am 22. Dezember eröffnete pünktlich zur Skisaison die neue Patscherkofelbahn. Die neue Seilbahn verbindet Innsbruck mit ihrem 2248m hohen Hausberg. Wie es sich für alle neuen Seilbahnstationen gehört, wurde auch in Innsbruck an Digital Signage nicht gespart. von Florian Rotberg

Installiert wurden LG-Displays (Stretch und 16:9) mit Peerless Halterungen oberhalb der Kassenhäuschen und für aktuelle Informationen neben den Übersichtsplänen. Verantwortlich für die Installation war die Wiener KapschBusinessCom.