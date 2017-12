- Nach Frankfurt gehören nun auch Berlin und München zu den Städten mit einem LG Signature-Showroom. Neue Partner sind das KaDeWe und Oberpollinger. von Thomas Kletschke

Nachdem Hersteller LG Electronics im Jahr 2016 europaweit seine Sub-Marke LG Signature eingeführt hatte, setzt das Unternehmen auch bei der Präsentation im Handel auf eine exklusive Präsentationsform. Dazu nutzt man Showrooms. In Deutschland eröffnete zunächst ein Showroom in Frankfurt.

Handelspartner ist die KaDeWe Group, die das Alsterhaus (Hamburg), das KaDeWe (Berlin) und das in München gelegene Oberpollinger betreiben. Alle drei Kaufhäuser gehörten früher zu Karstadt. In Berlin und in München ist LG Signature nun mit Shop-in-Shop-Showrooms vertreten. Man darf vermuten, dass auch Hamburg als Standort avisiert ist. Aktuell hat der Hersteller zudem eine neue Werbekampagne gestartet. Testimonial ist der Architekt Hadi Teherani.